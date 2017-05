Angola: Partenariat entre le CEARTE et les écoles d'art du Portugal

L'ESMAE compte 150 enseignants de 20 nationalités différentes, et cet aspect fait de cet établissement une école multi-diversifiée et de grand prestige dans la communauté européenne.

La mission angolaise a été informée sur les travaux réalisés pour l'internationalisation de ces deux écoles et de ses vocations dans l'enseignement supérieur et la technique artistique dont le prestige est reconnu au niveau de l'Union Européenne.

La délégation du ministère de la Culture a effectué une visite aux installations de cet établissement pour savoir plus sur le complexe des écoles des arts (CEARTE) et identifier les secteurs de collaboration principalement dans la formation artistique, garantissant les instruments nécessaires pour lancer les jeunes sur le marché du travail.

Luanda — La coopération et l'échange d'expériences dans la formation artistique et de gestion, inspirés dans les modèles de l'Ecole Supérieure de Musique et Arts de spectacle ( ESMAE) et de l'école supérieure des arts (ESMAD), ont attiré l'attention de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, lorsqu'elle visitait vendredi les deux institutions de formation artistique de la ville de Porto au Portugal.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.