Cote d'Ivoire: Sidiki Konaté au sujet de l'enquête parlementaire - "Ce n'est pas par rapport aux armes découvertes"

Mais ils peuvent aussi la rejeter. Si la loi est votée, on écrit les thèmes de l'enquête et on écrit à l'exécutif. Parce que c'est l'exécutif qui met les moyens de l'enquête parlementaire à la disposition du parlement. L'enquête c'est sur toute la mutinerie. On peut parler par exemple des chaînes de commandement, pourquoi les gens n'ont pas pu libérer Bouaké ? Ce sont les questions que les Ivoiriens se posent. En clair nous demandons une commission d'enquête parlementaire sur la mutinerie ».

« L'enquête parlementaire ce n'est pas par rapport aux armes qui auraient été trouvées chez Soul. Ça c'est une enquête judiciaire. Quand le président de l'Assemblée reçoit la demande de la mise en place d'une commission parlementaire, il en discute avec son bureau. Ensuite il échange sur le sujet avec les groupes parlementaires et le texte va devant l'ensemble des députés. Les députés votent une loi et peuvent dire qu'ils sont d'accord pour l'enquête parlementaire.

Le président de la Commission sécurité et défense a indiqué que l'enquête parlementaire n'a rien à voir avec la découverte de la cache d'armes à la résidence de Soul To Soul, le directeur du protocole du président du de l'Assemblée nationale Guillaume Soro .

