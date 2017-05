Burkina Faso: L'ambassadeur du Canada rend visite à Zéphirin Diabré

Pour sa part, le Chef de file de l'opposition a salué la démarche de l'ambassadeur, qui, pour lui, est un hommage à la démocratie burkinabè et au bon fonctionnement de ses institutions politiques. Il s'est réjoui de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et le Canada, et a plaidé pour le renforcement de ce riche partenariat.

L'ambassadeur du Canada est venu rendre une visite de courtoisie au Chef de file de l'opposition, et échanger avec lui sur des questions qui intéressent les deux pays. Les deux hommes ont parlé d'économie et de sécurité. Ils ont également échangé sur la situation socio-économique des populations burkinabè, particulièrement de la jeunesse, aux lendemains de l'insurrection populaire d'octobre 2014.

