Burkina Faso: Le Président du Faso répond à l'invitation du Roi Salman Ben Abdelaziz Al-SAOUD

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE est arrivé à Riyad, ce samedi 20 mai 2017 en fin de matinée. Accueilli avec les honneurs à la Base aérienne Roi Salman, le Président du Faso entame un séjour qui sera marqué par sa participation au Sommet arabe-islamique-américain.

A l'occasion, 25 chefs d'Etat, dont le Président américain Donald TRUMP, ont fait le déplacement de la capitale saoudienne, pour harmoniser leur vision sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Le Président Roch Marc Christian KABORE et ses pairs vont se pencher sur les voies et moyens en vue de «diffuser les principes de tolérance et de coexistence et renforcer la sécurité, la stabilité et la coopération au service du présent et de l'avenir des peuples».

En marge des travaux du Sommet, le chef de l'Etat burkinabè multipliera les rencontres bilatérales et multilatérales en vue de redynamiser les liens de coopération entre notre pays et certains pays du monde arabe.

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso