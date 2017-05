Maroc: Younès Belhanda - Le Marocain aimerait retrouver la Bundesliga

Comme annoncé, Younès Belhanda ne sera pas azuréen la saison prochaine. Prêté à l'OGC Nice par le Dynamo Kiev l'été dernier, le milieu de terrain international marocain a fait une saison intéressante avec les Aiglons. Même s'il a émis le souhait de rester avec le club la saison prochaine, le Lion de l'Atlas va quitter la Côte d'Azur.

« Malheureusement il n'y a pas eu et il n'y aura aucun accord entre Nice et le Dynamo, j'aimerai bien resté mais les dirigeants ukrainiens ne veulent pas baisser mon prix et l'OGC Nice ne peut pas payer les 9 Millions d'euros. Je ne serai donc plus un joueur de Nice la saison prochaine,» a confié Younès Belhanda avant de rajouter: « Je suis actuellement en cours d'étude des offres que j'ai reçu pour le moment et je ne pense pas que je resterai en Ligue 1 car aucun club français ne voudra débourser la somme en question et personnellement j'aimerai bien revenir en Bundesliga, j'ai passé 6 beaux mois là-bas et je pense que j'ai le temps pour y trouver un club avec lequel je souhaiterai m'engager. »

Si Younès Belhanda est sorti des radars français pendant quelques années, le voilà de nouveau dans la lumière