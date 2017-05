Ile Maurice: Quatre individus cambriolent la boutique d'un octogénaire

La victime relate que les malfrats l'ont alors ligoté. «Deux d'entre eux sont montés à l'étage, chez moi, pendant que les deux autres faisaient main basse sur l'argent de la caisse et des boissons alcoolisées, dont du whisky.» Leur sale besogne terminée, les cambrioleurs sont repartis. Et lorsque son épouse est retournée à la boutique, voyant les objets sens dessus dessous, elle s'est rendue au poste de police de Terre-Rouge pour rapporter l'incident. Le gendre de Victor l'a entre-temps emmené à l'hôpital pour des soins car il a des problèmes cardiaques. Un suspect de 24 ans a été interpellé par la CID de Terre-Rouge vendredi 19 mai. Il a avoué sa participation dans le cambriolage et est actuellement détenu à la station de Rivière-du-Rempart.

Au moins 30 cartouches de cigarettes, deux tablettes tactiles, un ordinateur portable, plusieurs litres de whisky et une somme de Rs 10 000... C'est le butin que quatre cambrioleurs encagoulés ont emporté de la boutique d'un octogénaire à Terre-Rouge, mercredi 17 mai dernier. Alertées, les autorités ont ouvert une enquête et soupçonnent que ces malfrats pourraient être impliqués dans d'autres affaires dans la région.

