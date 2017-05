Tunisie: L'agriculture et le tourisme, deux leviers à développer

Nous sommes en train de positiver et d'insister sur le rebond économique qui s'élève à 2,1% de croissance du PIB en volume. C'est un chiffre intéressant et qui porte espoir, mais qui ne veut pas dire pour autant que la crise économique va être dépassée et que notre économie a repris toutes ses forces. Par rapport au premier trimestre 2016, l'ensemble des valeurs ajoutées des secteurs marchands et non marchands, qui forment le PIB, a avancé de 2,1%.

C'est bien, mais c'est insuffisant, étant donné la disparité des performances entre les industries manufacturières par exemple (baisse de 1,1%), le secteur agricole (+4,9%) et le secteur des services marchands (+3,4%). Dans l'ensemble, on peut dire que c'est un début de relance, mais qui reste à consolider par rapport au prochain trimestre. N'oublions pas qu'entre le dernier trimestre de 2016 et le premier trimestre de 2017, la croissance était de 0,9%, un chiffre à améliorer nettement.

Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de ces données intéressantes et positives ? Deux choses à notre avis.

D'abord, notre économie compte encore sur l'extraction du pétrole, du phosphate et du gaz. Que la valeur ajoutée dans ces secteurs non manufacturiers augmente suite à la reprise sur les sites de production, va donner un énorme coup de pouce à la croissance économique en 2017. Deuxième enseignement : notre économie se base de plus en plus sur les services, dont la valeur ajoutée (en partie réalisée par des secteurs exportateurs, tels que le tourisme), par rapport à 2016, monte progressivement et sûrement. Activités touristiques, restauration, loisirs ou transports, ces secteurs rentables et demandés à l'intérieur plus qu'à l'extérieur sont en train de reprendre des couleurs.

C'est une voie que l'on peut ouvrir encore et saisir pour encourager la création d'entreprises innovantes ou de projets classiques, mais qui peuvent embaucher des diplômés (loisirs et restauration en premier lieu). Le tourisme, si l'on diversifie l'offre et les marchés (pourquoi ne pas cibler des marchés asiatiques à forte rentabilité au lieu de se contenter du marché russe, de gamme moyenne), reste le premier levier qui pourrait nous emmener vers des chiffres de 3 et 4 % de croissance annuelle.

Le deuxième levier est sans doute l'agriculture, secteur marginalisé depuis les années 50, et qui, grâce à de bonnes conditions climatiques et à des traditions de différenciation, est en train de résister malgré les difficultés des agriculteurs (endettement, manque d'eau, surexploitation des terres... ). La production des orangers et d'autres branches va être de qualité en 2017, et c'est tant mieux. Même si les prix à la consommation restent élevés (c'est une autre défaillance) , la production agricole est un levier qu'il ne faut jamais perdre de vue.

Tourisme, agriculture et pêche, le message pour le gouvernement est clair, s'il entend réformer de faux choix pris depuis des décennies en économie et qui nous ont plongés dans des crises de sous-emploi et de déficit commercial très graves.