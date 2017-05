Ile Maurice: Dans un centre «à la dure» - Des toxicomanes battus et ligotés

Ainsi, au premier jour, les toxicomanes ont leur dose normale : la moitié le deuxième jour et le tiers au troisième. Puis plus rien.

Qu'en est-il du traitement lui-même ? Le gérant explique qu'il s'en remet aux médecins pour les médicaments. Ses patients sont auscultés et des substituts à la drogue sont prescrits. Mais le dosage est personnalisé au centre. «On ne va pas les maintenir éternellement sous médication. On fait un sevrage.»

Le centre, géré par cet entrepreneur et importateur de plastique de la région, a ouvert ses portes depuis un mois. Et il compte déjà une trentaine de résidents. Tandis que les démarches pour les permis sont en cours.

Ce centre a un fonctionnement on ne peut plus spécial. Et son gérant en est bien conscient, voire fier. «Lorsque les familles emmènent leurs proches, elles sont mises au courant des conditions. À elles d'accepter ou pas», explique le jeune de 36 ans, à la barre de ce centre de désintoxication situé à Flacq. Quelles sont-elles justement, ces conditions ?

