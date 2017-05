Ile Maurice: Cour suprême - Sir Bhinod Bacha et son épouse en instance de divorce

Sir Bhinod Bacha et Joyce Castellano avaient eu à faire face à une enquête préliminaire au tribunal de Rose-Hill. Feu sir Gaëtan Duval, Queen's Counsel, qui assurait la défense de sir Bhinod Bacha, avait été bousculé par la foule massée dans l'enceinte du tribunal. Dans le box des accusés, sir Bhinod Bacha et Joyce Castellano ont toujours témoigné de leur amour. Lors des audiences, ils ont même éclaté en sanglots en se tenant par la main.

Le 6 juin 1994, un incendie avait éclaté dans la maison familiale des Bacha à Quatre-Bornes, dans laquelle avaient péri Lady Kathleen, la première épouse de sir Bhinod Bacha, et leur jeune fils Lamesh. L'enquête policière devait aboutir à l'arrestation de sir Bhinod Bacha, contraint de démissionner de son poste, et de Joyce Castellano. Cette affaire avait soulevé un tollé à travers le pays.

Les deux tourtereaux filaient le parfait amour depuis juillet 1996. Ils vivaient comme mari et femme à Orchard Tower, Quatre-Bornes. Et le 28 octobre 2000, ils ont décidé de se marier civilement, sous le régime de la séparation des biens. Sir Bhinod Bacha et Joyce Castellano, originaire de Mahébourg, se connaissaient depuis longtemps.

