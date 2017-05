Tunisie: Hommage au peintre contestataire

Brahim Azzabi est diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Tunis où il étudie de 1969 à 1975. Il séjourne à la Cité des arts de Paris en 1977. Il a été tour à tour secrétaire général de l'Union des plasticiens tunisiens de 1987 à 1989, vice-président de l'Association internationale des arts plastiques de 1989 à 1995 et cofondateur avec Khelil Gouiâ de la Fédération tunisienne des arts plastiques en 2011, dont il a été le président. Il collabore pendant plusieurs années en tant que journaliste culturel avec plusieurs journaux arabes et français.

Mais Azzabi ne se contente pas de s'inspirer de l'actualité, son œuvre prend ses racines dans les mythes fondateurs, dont celui de Prométhée dans son combat pour la vie ou encore le mythe de Titan, pour donner sens à sa création. En 2009, il consacre un tableau sur le «Phénix qui renaît de ses cendres» et une série d'œuvres sur le mythe de Gilgamesh et sa quête d'immortalité.

Toujours en quête de nouveauté et d'originalité, Brahim Azzabi place la liberté en première position dans sa recherche esthétique, en essayant de se libérer du carcan de la peinture figurative traditionnelle, qui dominait le paysage pictural dans les années 70, en associant l'abstraction. Artiste contestataire depuis ses débuts en 1976, il s'implique dans la défense des causes justes et légitimes, comme la cause palestinienne ou encore les agressions contre l'Irak.

