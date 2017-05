Togo: Le nouvel ouvrage de l'Apôtre Méboutou

Le président américain Donald Trump prononcera dimanche à Riyad, devant les dirigeants de plus de… Plus »

À travers tout ce livre, c'est un enseignant mis à la disposition du corps de Christ car pour l'auteur, peu importe les divers appréhensions que les gens de la vie chrétienne, « l'enseignement est le pilier-même de la vie chrétienne ; les autres dons et missions sont là et ont leur place, mais l'enseignement affermit, c'est lui qui retrace le plan de salut, l'étique chrétienne, connaitre le Dieu que nous adorons ».

Il ressort du contenu que la nouvelle naissance consistera entre autres à l'identification des repères référentiels, la sanctification, la plénitude du Saint-Esprit et la prière pour la persévérance jusqu'au bout. La croissance du chrétien, quant à cette partie, a permis à l'Apôtre Méboutou de dégager le rapport entre cette croissance et la transmissibilité de la foi, la régénération, le rétablissement, le pardon pour ne citer que ceux-là.

Outre les quatre pages de couverture, ce livre est composé de 99 pages en interne et scindé en deux grandes parties. D'une part, « Notre rédemption totale » est aussi subdivisée en deux parties, notamment la nouvelle naissance déclinée en quatorze chapitres et la croissance spirituelle du chrétien.

