Sénégal: Les parlementaires invités à œuvrer au rapprochement de l'université avec les terroirs

"Habituellement la recherche s'arrêtait au sommet dans la haute hiérarchie de l'enseignement universitaire et dans les laboratoires spécialisés. Quand ce concept de recherche descend à la base jusque dans la zone rurale et atteint ces résultats on peut dire que les objectifs ont été atteints", a-t-il dit.

Une stratégie adoptée et recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), selon ses responsables. "Ce centre a le privilège d'indiquer ce que doit être l'université. Une université au service de la société installée au cœur de la société par le service de parasitologie de la faculté de médecine et d'odontologie qui a décidé de quitter le confort de Dakar pour venir s'installer au cœur du Saloum y conduire une recherche de pointe avec des équipements de pointe", a souligné le recteur de l'UCAD.

Le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse a présidé la manifestation organisée dans l'enceinte du centre érigé dans la commune de Keur Socé, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kaolack (centre), a constaté l'APS. Ce centre de recherche et de formation sur la lutte contre le paludisme s'est illustré à travers la mise en œuvre d'une approche basée sur le test de dépistage rapide et communautaire du paludisme.

