Congo-Brazzaville: Bilan de la saison des Diables rouges et Congolais de la diaspora en France (Ligue 2)

Comme chaque fin de saison, l'heure est au bilan. Les Dépêches de Brazzaville font le point sur les performances des Diables rouges et des binationaux qui évoluent en Ligue 2 française.

Randi Goteni/Troyes:

Signataire de son premier contrat professionnel en octobre, qui le lie à l'Estac jusqu'en juin 2019, Randi Goteni n'est pas totalement parvenu à s'imposer dans l'équipe première troyenne. A l'issue de la saison régulière, alors que Troyes a encore deux matchs de barrages à disputer contre le 18e de Ligue 1, le milieu défensif de 22 ans n'a pris part qu'à 9 matchs de Ligue 2 (308 minutes, 2 titularisations), auxquels il faut ajouter deux titularisations en Coupe de France (86 minutes) et Coupe de la Ligue (69 minutes de jeu). Resté sur le banc à 12 reprises avec l'équipe première, il n'a donc que disputé 7 rencontres avec la CFA 2 troyenne, 6e de son groupe.

Malgré son potentiel, le droitier n'a pas été convoqué pour le stage, à Lisses, des Diables rouges. A terme, l'international U23 pourrait se faire une place en sélection, où son mètre 90 et son profil défensif ne sont pas légions. Mais auparavant, il doit gagner en temps de jeu et en maturité la saison prochaine en club. Pour cela, peut-être devra-t-il songer à un prêt si son club venait à regagner l'élite ?

Fernand Mayembo/Niort:

Dixième du classement, Niort disputera l'an prochain sa 5e saison consécutive en Ligue 2. Ce maintien a été obtenu sans Fernand Mayembo, prêté à Grenoble (CFA) au mois de janvier. En première partie de saison, le défenseur central passé pro en décembre 2015, n'a disputé que 6 petites minutes de Ligue 2, pour 6 présences sur le banc et 7 titularisations avec la réserve, en CFA 2.

En janvier, il met donc le cap sur l'Isère, où le GF38 joue la montée en National. Il y joue 3 matchs en février (2 victoires et 1 nul contre l'OL de Dzabana) avant de se blesser à la cuisse.

Convoqué par Sébastien Migné, lors de la date Fifa de mars, il s'entraine deux jours : s'il convainc par sa combativité et son impact, il ne peut jouer contre la Mauritanie en raison d'une rechute. Depuis, il n'a plus rejoué en club, mais a tout de même été présélectionné pour le match de Kinshasa.

La saison prochaine, le défenseur de 21 ans devrait réintégrer l'effectif des Chamois avec de nouvelles ambitions. Car s'il a finalement peu joué (11 matchs), il a gagné en expérience et en confiance. A lui désormais de confirmer en gagnant des duels et des matchs.

Hardy Binguila et Charlevy Mabiala/AJ Auxerre

Sous contrat jusqu'en juin 2018, Hardy Binguila et Charlevy Mabiala seraient inspirés de tenter leur chance loin de l'AJ Auxerre. Car, comme la saison précédente, les deux milieux congolais ont été snobés par le staff de l'équipe première (aucune convocation, alors que Mabiala avait été convoqué à 3 reprises sans entrer en jeu en 2015-2016).

Pire encore, les deux internationaux ne sont même pas parvenus à devenir des titulaires incontournables en CFA (15 matchs, dont 10 comme titulaire, pour Binguila et 5 titularisations et 10 entrées en cours de rencontre pour Mabiala). Difficile de savoir si c'est une injustice, liée à leur recrutement par l'ancienne équipe dirigeante, ou un problème de niveau. La vérité se situe probablement entre les deux. S'ils ne veulent pas perdre une saison supplémentaire, les deux anciens « espoirs » du football congolais ont intérêt à changer d'air. Et vite.

Dylan Saint-Louis, Chris Malonga, Yven Moyo et Davel Mayela/Laval

A Laval, lanterne rouge du championnat avec 30 points en 38 matchs, les supporteurs locaux auront du mal à tirer du positif. Pour les suiveurs des Diables rouges, la révélation de la « congolité » de Dylan Saint-Louis pourrait être une très bonne nouvelle à moyen terme (sa présence à Kinshasa étant peu probable). Car le jeune attaquant de 21 ans, prêté par Saint-Etienne, termine la saison avec un bilan encourageant, sans être fantastique, de 6 buts et 2 passes décisives en 28 sorties (23 titularisation).

Co-meilleur buteur du club en Ligue 2, il est resté muet en Coupes (2 minutes en Coupe de la Ligue et 84, en 2 apparitions en Coupe de France). L'an prochain, il ne devrait pas retourner à Saint-Etienne, où il lui reste un an de contrat. Des touches en Ligue 1 sont évoquées, ce qui devrait retarder sa venue chez les Diables rouges. Si sa présence à Kinshasa est peu probable, le natif de Gonesse aurait fait part de son intérêt manifeste auprès du staff technique. Déjà approché par Haïti, le pays de son père, Dylan Saint-Louis pencherait ainsi pour le Congo de sa mère. Tant mieux.

Chez les Tangos, Chris Malonga, plus esthète que combattant, n'est probablement pas à sa place. L'ancien Nancéien, dont les qualités techniques sont reconnues de tous, n'a joué que 14 matchs de Ligue 2 (8 comme titulaire) pour 1 passe décisive et aucun but (plus 2 matchs de Coupe de France, 2 de Coupe de la Ligue et 5 en CFA 2, pour 1 but). En fin de contrat, il doit, à 29 ans, rebondir à un meilleur niveau pour ne pas finir sa carrière, dans quelques années, avec davantage de regrets que de satisfactions.

Recruté à Concarneau, où il s'était bien relancé, Yven Moyo n'a pas vraiment confirmé son retour au haut niveau. Longtemps laissé au placard, il en sort après l'arrivée de Marco Simone: le technicien italien le titularise le 18 novembre à Reims et lui offre un temps de jeu plus conséquent (7 apparitions, 3 titularisations au total) sans que sa ligne de statistiques se remplisse. Il fait mieux en CFA 2 avec 3 buts en 10 matchs.

Cantonné à la réserve jusqu'en mai, Davel Mayela a affolé les compteurs en CFA 2 avec 13 buts et une poignée de passes décisives en 24 matchs. Lors de la 37e journée, il entre à Amiens (34 minutes) avant de jouer 66 minutes, comme titulaire, face à Nîmes lors de l'ultime journée. Doté d'un contrat amateur, il devrait pouvoir s'engager où il le souhaite durant ce mercato. Avec son mètre 86 et sa frappe de balle, il devrait avoir quelques offres. En attendant, il devrait découvrir la sélection congolaise lors du stage de Lisses.