Ile Maurice: Fin de la grève après 13 jours

C'est avec un 'burfi' que Salim Muthy a rompu ce jeûne de 13 jours. Tout comme lui, les autres grévistes ont aussi mis fin à cet exercice après 13 jours. Salim Muthy et les victimes des plans d'épargne Super Cash Back Gold et de Bramer Asset Management ont décidé d'accorder le délai d'un mois demandé par le Premier ministre, Pravind Jugnauth pour leur proposer une solution.

Cette décision intervient après une deuxième rencontre entre Salim Muthy et Pravind Jugnauth dans l'après-midi du samedi 20 mai à la demande du gréviste, la première rencontre étant infructueuse. Le Premier ministre a demandé un délai d'un mois pour venir de l'avant avec une proposition. Il sollicitera une aide financière de l'Inde lors de son prochain voyage. Proposition acceptée par tous.

L'annonce a été faite ce samedi 20 mai à la fin du 'Candlelight' organisé par les grévistes pour démontrer qu'ils ont le soutien de la population. Comme promis, Salim Muthy a pris la parole et a annoncé la fin de la grève. «Je veillerai à ce que le Premier ministre honore ses engagements. J'envoie un signal fort au pays. Il faut qu'ils respectent leur parole, sinon ce sera une foule trois fois plus grande qui descendra devant le bureau du Premier ministre», a fait savoir le porte-parole des grévistes.

Il a poursuivi en affirmant que contrairement à ce qu'a dit Pravind Jugnauth, il est persuadé que la grève de la faim est une arme puissante qui peut renverser un Etat. Salim Muthy a aussi fait savoir qu'il a insisté pour que les sociétés et les compagnies soient inclues dans le paiement. Sa fille, Sharfaa Muthy, qui a été très présente à ses côtés pendant toute la durée de la grève, a aussi pris la parole. «Vous pouvez aller faire des recherches. Nous n'avons pas un sou dans le SCBG», a-t-elle déclaré à la foule. Arvin Boolell, Alan Ganoo et Suren Dayal étaient sur place.

Quant à Sreekissoon Gobin, client de la Vidur Cooperative Society et gréviste de Belle- Vue Maurel qui avait fait le déplacement vers Port-Louis pour le 'Candlelight', il a tenu à saluer Danielle Selvon pour son soutien et sa participation à la grève. «Dans villaz, 1138 dimoune pane cav touss zot cass. Mariaz ine bizin renvoyer, dimoune pa p cav aster medcine » , a-t-il déclaré. Tour à tour, les autres grévistes, y compris Danielle Selvon, ont pris la parole, remerciant Salim Muthy pour son combat et sa détermination.

Jusqu'à cet après-midi, il n'y avait pas de solutions en perspective. Etienne Sinatambou l'a lui-même confirmé pendant sa conférence de presse, et la situation risquait de dégénérer à n'importe quel moment. Les grévistes s'attendaient à une décision en leur faveur après le conseil des ministres le vendredi 19 mai, mais aucune décision n'a été prise. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Danielle Selvon à rejoindre le mouvement de grève. Elle a passé une nuit aux côtés des grévistes de la Vidur Cooperative Society. Les grévistes de Belle- Vue Maurel ont suivi les consignes de Salim Muthy et ils ont décidé de faire une trêve aussi. Pendant la grève, les grévistes avaient reçu la visite de plusieurs personnalités du gouvernement et de l'opposition.