Togo: Porte d'entrée naturelle pour la Chine

Le président américain Donald Trump prononcera dimanche à Riyad, devant les dirigeants de plus de… Plus »

Après l'économie, Ji Bingxuan a consacré sa journée à la culture et à l'éducation avec une visite du musée de Lomé et une rencontre avec les étudiants de l'Institut Confucius qui forme chaque année des dizaines de Togolais à la langue et à la culture chinoise.

China Merchant Group Holdings (côté à la bourse de Hong Kong), est actionnaire à 50% de cette structure de logistique portuaire qui assure des opérations de manutention et de gestion des conteneurs et du transbordement en direction d'autres ports de la région.

Au deuxième jour de sa visite au Togo, le vice-président du Congrès national du peuple, Ji Bingxuan, s'est rendu au port de Lomé et plus précisément sur le site opéré par Lomé terminal Container (LCT).

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.