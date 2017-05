Sénégal: Fatou Ly Sall Croquette, nouvelle présidente de l'Amicale des femmes

Les membres d'honneur de l'amicale, à savoir Mme Dado Sarr Kébé, Mme Ndické Dimé, Mme Adama Seck, Sokhna Diagne et Maïmouna Diouf Mbodj, ont félicité la nouvelle équipe tout en réitérant soutien et accompagnement. « Je suis heureuse de constater que la relève est bien assurée. Cette entreprise nous a tout données. La seule bataille qui vaille pour vous aujourd'hui, c'est l'unité des cœurs », déclare Mme Dado Sarr Kébé. Aussi invite-t-elle la jeune génération à sauvegarder l'entreprise qui est un patrimoine national.

Malgré le nombre (près de trente femmes) que compte l'amicale, la nouvelle équipe entend mettre en place un programme basé sur des actions concrètes à but lucratif et social. Toutefois, la présidente précise que les actions sociales seront beaucoup plus destinées à l'interne. D'où le sens du slogan : « Une femme un toit ». Pour ce faire, Fatou Ly Sall Croquette pense qu'il faut d'abord aller à la recherche des moyens financiers, non sans exhorter au dialogue. A l'en croire, une entreprise sans dialogue social est une entreprise qui va à la dérive. C'est tout le sens du partage et de la transparence que la nouvelle équipe entend ériger en rang de priorité dans ses actions.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.