Sénégal: Attaques contre le régime - L'Apr parle d'un « aveu d'impuissance » de l'opposition

L'Alliance pour la République (Apr) estime que les attaques de l'opposition contre le pouvoir sont un « aveu d'impuissance » face au bilan des réalisations opérées par le président de la République, Macky Sall.

Les attaques proférées par les leaders de l'opposition contre le régime est l'expression d'un «aveu d'impuissance, face aux brillants résultats du gouvernement de «Bennoo Bokk Yaakaar » et au leadership affirmé et incontestable du président Macky Sall ». C'est ce qu'a affirmé, hier, le porte-parole de l'Apr, Seydou Guèye. Face à la presse, en compagnie de son adjoint, Abdou Mbow et du responsable de l'Apr à Dakar-Plateau, Yaxam Mbaye, Seydou Guèye a estimé que ces attaques sont fondées sur « le déni de réalité, des contre-vérités et la calomnie permanente ».

Étayant ses propos, le porte-parole est revenu sur le bilan du président du Sénégal marqué, selon lui, par la promotion de la bonne gouvernance, de la reddition des comptes. Ce choix politique est matérialisé par la réactivation de la Crei, l'adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques, la réforme de la Cour des comptes, la création de l'Ofnac, la déclaration de patrimoine, la réforme de l'organisation judiciaire, la consolidation de la démocratie à l'issue du Référendum du 20 mars 2016, l'adhésion à l'Itie, la mise en œuvre du Cos Pétro-Gaz ». « Incontestablement, ces différentes réformes valent, à notre pays, d'être classé en tête des mécanismes d'évaluation des avancées accomplies par les États en matière de démocratie et de promotion de la bonne gouvernance », a dit Seydou Guèye.

Le porte-parole de l'Apr est d'avis que « si le président Macky Sall est parvenu, en si peu de temps, à des résultats probants, c'est qu'il a su engager, à partir d'une vision pertinente et d'une volonté politique inébranlable, un changement de paradigme et d'échelle dans la mise en œuvre des projets et programmes dédiés au développement du pays ». Il ajoute, à ce bilan, la Couverture maladie universelle (Cmu), le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), les bourses de sécurité familiale, la baisse du prix de l'électricité, etc.

Seydou Guèye a dénoncé une « intoxication et une désinformation mensongère en bandoulière », orchestrée par l'opposition. Il a estimé que celle-ci est « incapable de formuler des propositions alternatives aux orientations et réalisations du gouvernement de Bby ». C'est pourquoi, M. Guèye a appelé les hommes d'affaires sénégalais qui auraient été abordés par l'opposition pour entrer en guerre contre le pouvoir « de ne pas accepter de mener un combat qui n'est pas le leur ».

S'agissant de l'arrestation du maire de Dakar, Seydou Guèye a laissé entendre qu'il n'y a pas de cas Khalifa Sall, mais un dossier en justice. Il a rappelé que le maire de Dakar est « mis en examen pour faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée ». En organisant une manifestation pour demander sa libération, l'opposition « prouve, à suffisance, qu'elle n'a aucun souci pour la gestion vertueuse des deniers publics, et veut promouvoir l'impunité, et n'est pas prête à l'exigence citoyenne de reddition des comptes », selon Seydou Guèye.