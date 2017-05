Sénégal: Préparation des éliminatoires de la CAN 2019 - Younouss Sankharé de retour dans la Tanière

Pour aller à l'assaut des Equato-Guinéens dans une vingtaine de jours à Dakar, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2019, le sélectionneur national a fait confiance à 26 Lions dont 3 locaux. L'équipe entre en regroupement samedi 27 mai prochain à Saly. Une semaine plus tard, les Lions croisent l'Ouganda en match amical, le 5 juin à 20h au stade Léopold Sédar Senghor.

Outre la confirmation de l'entrée de Clément Diop dans le groupe, l'on note particulièrement le retour de Younouss Sankharé. Pour justifier la convocation du gardien de buts de Los Angeles Galaxy, Aliou Cissé rassure qu'il est « un excellent gardien », voire « un des meilleurs à son poste » dans le championnat Nord-américain (Mls). En fait, pour défendre ses choix, le sélectionneur national soutient que « le collectif doit être au-dessus de tout ». Sur le plan individuel, il met l'accent sur la « compétitivité, le talent et la conviction que le joueur peut apporter quelque chose à l'équipe » pour fonder ses choix.

Malgré les absences de certains cadres de son équipe type, dont Sadio Mané et son capitaine Cheikhou Kouyaté, tous deux blessés, le coach fait confiance aux autres attaquants. Et dans ce secteur, il peut particulièrement compter sur le jeune prodige de la Lazio de Rome, Diao Baldé Keita, Ismaïla Sarr auteur d'une belle saison avec Metz, mais aussi Babacar Khouma Guèye. Par rapport au choix porté sur l'équipe de l'Ouganda pour préparer son match officiel contre la Guinée Equatoriale, Aliou Cissé voue beaucoup de respect à cette équipe. « L'Ouganda reste une équipe costaude » soutient le sélectionneur national qui pense que c'est l'adversaire idéal pour préparer le match du 10 juin prochain à Dakar, contre la Guinée Equatoriale, et comptant pour la 1ère journée des éliminatoires de « Cameroun 2019 ».

Ouverture au championnat local

Un adversaire qu'il respecte beaucoup, au point de ne pas négliger le moindre détail dans la préparation de ce match d'ouverture. « La Guinée Equatoriale est une équipe très forte, mais nous n'allons pas trop respecter l'adversaire. C'est à nous de relever notre niveau de jeu pour prendre une sérieuse option à Dakar », martèle, en substance, l'ancien capitaine des Lions de la Génération de 2002.

Jusqu'ici, seul Pape Seydou Ndiaye représentait le championnat local. Désormais, en plus du gardien de NGB Niary Tally, Aliou Cissé a ouvert la porte de la Tanière à deux autres locaux. Certes, c'est le contexte qui l'oblige à puiser dans le championnat local, mais le sélectionneur national trouve qu'il y a « des choses assez intéressantes » sur le plan local. En effet, Cheikh Mbengue, Saliou Ciss et Pape Ndiaye Souaré, les trois défenseurs latéraux du flanc gauche sont tous blessés. Ainsi, il a fait appel à deux sociétaires de Diambars, Arial Mendy et Adama Mbengue, en l'occurrence, pour les remplacer.

Liste des 26 Lions

Gardiens de buts (4) : Abdoulaye Diallo (Çaykur Rizespor Kulubu / Turquie), Khadim Ndiaye (Horoya Ac / R. Guinée), Pape Seydou Ndiaye (NGB Niary Tally), Clément Diop (Los Angeles Galaxy / Usa)

Défenseurs (8) : Kalidou Koulibaly (Ssc Naples / Italie), Serigne Modou Kara (Anderlecht / Belgique), Lamine Gassama (Alanyaspor / Turquie), Zarco Touré (Fc Lorient / France), Arial Mendy (Diambars), Adama Mbengue (Diambars), Fallou Diagne (Metz / France), Moussa Wagué (Kas Eupen / Belgique),

Milieux (7) : Cheikh Tidiane Ndoye (Angers Sco / France), Idrissa Gana Guèye (Everton / Angleterre), Alfred Ndiaye (Hull City / Angleterre), Salif Sané (Hanovre /Allemagne), Younouss Sankharé (Bordeaux / France), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor Fk / Turquie), Henri Saivet (St Etienne / France)

Attaquants (7) : Moussa Sow (Fenerbahçe / Turquie), Diao Keita Baldé (Lazio de Rome / Italie), Ismaïla Sarr (Metz / France), Famara Diédhiou (Angers Sco / France), Mame Birame Diouf (Stocke City / Angleterre), Babacar Khouma Guèye (Fiorentina / Italie), Opa Nguette (Fc Metz / France),