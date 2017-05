Sénégal: Nguéniène - La gestion des déchets, "une priorité locale" (élu)

Il est prévu la construction d'un container de tri et de stockage de plastique, sans compter des activités de sensibilisation et de valorisation qui vont être étendues sur toute l'année, a soutenu le Représentant de l'IRCOD, Quentin Vilsalamon.

Pour pérenniser cette action et renforcer les actions déjà engagées, la commune de Nguéniène et ses partenaires prévoient une prise en charge progressive de la gestion des déchets.

"Cette journée de nettoiement a pour objectif de ramasser tous les déchets dispersés dans les rues des quartiers et autour du marché, avec la forte implication des populations, notamment les groupements de promotion féminine (GPF) ainsi que la troupe locale de théâtre-forum, qui sont les piliers de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne", a expliqué M. Diouf.

La municipalité a initié, ce samedi, une opération de nettoiement dénommée "Nguéniène ville propre", en collaboration avec la commune de Bennwihr (France) et l'Institut régional pour la coopération et le développement (IRCOD), avec le soutien de l'Unité de coordination de la gestion des déchets (UCG).

