Congo-Brazzaville: Le pagne de campagne s'expose à Brazzaville

« A droite c'est le président Bongo - là, on l'appelait encore Albert-Bernard Bongo - et ici vous avez le président Sédar Senghor avec son épouse. Voyez ici, c'est le président Houphouët-Boigny, de la Côte d'Ivoire », nous guide cet enseignant universitaire à la retraite. Il explique la place et le rôle du pagne dans la vie des dirigeants africains, depuis les indépendances. « Les pagnes sont immortels et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le meilleur support, c'est le pagne », défend-il.

Au deuxième et dernier niveau de l'hôtel Pefaco, en face de l'aéroport Maya-Maya, des femmes et des hommes sont conviés à la visite de l'exposition « Pagne de campagne, une histoire africaine », après la coupure du ruban par le ministre de la Culture, Léonidas Mottom.

