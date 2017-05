Sénégal: Lutte contre le paludisme - L'apport du centre recherche de Keur Socé magnifié

Il a ajouté : "Au-delà du paludisme, nous adressons d'autres questions de santé comme les infections respiratoires aigües chez les enfants, les problèmes de parasites intestinaux les problèmes d'anémie et de nutrition et la santé de la reproduction"

"Il fallait insister sur les diagnostics biologiques. Nous n'avions pas assez de techniciens et de microscopie pour l'ensemble du territoire. Nous avons alors pensé qu'en renforçant les capacités des agents de santé communautaire il était possible d'avoir de bon relais", a-t-il rappelé.

Keur Socé (Kaolack) — Le Centre de recherche et de formation de Keur Socé, dans le département de Kaolack (centre), lieu d'expérimentation du premier test de diagnostic rapide et communautaire du paludisme, a célébré samedi ses quinze ans d'existence par une cérémonie présidée par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a constaté l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.