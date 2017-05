Congo-Kinshasa: Premier conseil des ministres du gouvernement Tshibala

Le premier conseil des ministres du gouvernement Tshibala s'est tenu, samedi 20 mai, à Kinshasa sous la direction du chef de l'Etat Joseph Kabila.

Selon le porte-parole du gouvernement, le chef de l'Etat a rappelé les principales priorités de cette équipe gouvernementale qui sont entre autres, les élections, la sécurité, et le redressement de la situation économique.

Il a également rappelé aux membres du gouvernement Tshibala qu'ils sont au service de la nation toute entière et non au service de leurs partis politiques, leurs provinces, leurs tribus ou leurs clans.

"Le chef de l'Etat a insisté sur la première mission de ce gouvernement, qui est d'appuyer la CENI dans sa charge d'organiser des élections démocratiques, transparentes et non chaotiques le plus tôt possible", poursuit Lambert Mende.

Joseph Kabila est revenu également sur les questions relatives à la paix et la sécurité, préalable à de bonnes élections, tout en attirant l'attention du gouvernement sur le social des Congolais et en rappelant l'impérieuse nécessité d'adopter la loi budgétaire afin de pouvoir le présenter au Parlement, note le ministre de la Communication et Médias.

Pour rappel, le gouvernement Tshibala, investi mardi dernier, compte 58 membres issus de 12 partis de la majorité présidentielle et de 16 partis de l'opposition ainsi que de la société civile.