Congo-Kinshasa: Ebola au Bas-Uele - L'OMS appelle la population à ne pas paniquer

L'épidémiologiste en charge des urgences à l'OMS en RDC, docteur Valentin Mukinda, appelle la population du Bas-Uélé à ne pas céder à la panique et à observer les règles d'hygiène pour éviter le virus d'Ebola.

«Il ne faut pas céder à la panique. Il faut très bien suivre les conseils donnés par les autorités sanitaires en matière de prévention et d'application de l'hygiène individuelle et collective pour ne pas contacter cette maladie», a-t-il lancé mercredi 17 mai au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l'ONU à Kinshasa.

Une délégation mixte gouvernement-OMS est en mission d'évaluation dans l'aire de santé de Nambwa, au Bas-Uele, selon la même source.

Autre sujet d'actualité, la MONUSCO continue d'accorder son soutien et sa protection au Dr. Mukwege et à son hôpital de Panzi, a réaffirmé le porte-parole de la Mission onusienne l'a encore martelé au cours de la même conférence.

Décryptage

La République démocratique du Congo s'est engagée dans le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Un atelier s'est tenu à Kinshasa du 15 au 16 mai avec pour objectif de dégager la manière dont cette réforme sera abordée et mobiliser les parties prenantes. Le gouvernement congolais a choisi le PNUD pour l'accompagner dans ce programme. L'un des consultant de cette agence onusienne en tant qu'expert en aménagement du territoire, M. Houidi Taieb a pris part à cet atelier, en explique l'importance.

Brèves

Kasaï-Central: la section Protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté, du 1er au 12 mai, 42 cas de violations de droits de l'enfant. La majorité de ces cas ont été perpétrés par la milice Kamuina Nsapu. Dans cette région, les enfants sont souvent victimes des violations qui prennent diverses formes. Il s'agit notamment du recrutement et de l'utilisation des enfants comme combattants par la milice lors des affrontements avec les FARDC.

Beni au Nord-Kivu: la MONUSCO et cent étudiants de l'Institut supérieur de commerce et de l'Université officielle de Semliki ont échangé le 10 mai sur la résolution 2348 et les activités du bureau de la Mission à Beni-Butembo-Lubero. Au cours de cette rencontre, les étudiants ont posé toutes leurs questions à la MONUSCO, sur son mandat mais aussi au porte-parole des FARDC dans l'opération Sokola 1 au Nord-Kivu. A l'issue de cette matinée d'échanges, les étudiants ont réitéré leur demande à la MONUSCO d'organiser d'autres activités d'échanges, notamment sur les questions des droits de l'homme et de la promotion des droits des femmes.

Haut-Lomami: l'épidémie de choléra déclarée dans le territoire de Bukama. Le plus grand nombre de cas ont été enregistrés entre 7 et 12 mai, soit 118 cas. Pour l'instant, 18 patients sont au centre de traitement du choléra sans soins; faute de médicaments. Les acteurs humanitaires, impliqués dans la lutte contre cette épidémie, ont besoin de quelque 500 000 dollars américains pour traiter les malades et pour la prévention, indique OCHA.

Invité

Les refugies rwandais qui ne seront pas rapatriés au 31 décembre 2017 garderont leur statut de refugies sur le sol congolais, selon un expert du HCR.

Olivier Guillaume Beer, Représentant régional assistant du HCR revient sur le nombre des refugiés rwandais en RDC. Selon lui, depuis l'an 2000, un peu plus de 195 000 refugies rwandais en RDC ont été rapatries dont 1.386 cette année. Il est l'invité du magazine des Nations unies.

Nouvelle de province

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida à Mbandaka, dans la province de l'Equateur. Cette campagne est entreprise conjointement avec le Programme national de la santé de l'adolescent (PNSA). Cible: les populations scolaires de la place. C'est ce qu'explique la chargée de promotion au PNSA/Equateur partenaire de l'UNICEF dans cette campagne, Agneau Elima.

Agenda:

Le 25 mai : Journée mondiale de l'Afrique

Le 28 mai : Journée internationale d'action pour la santé des femmes.