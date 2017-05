Burkina Faso: Commune de Saaba - Une famille a un malaise après avoir consommé du riz

«Le commandant de bridage de Saaba m'a informé qu'il y a une famille qui, après avoir consommé un riz, a eu un malaise. Donc, ils m'ont appelé et je suis allé regarder. Les sacs de riz ressemblent aux sacs de riz que nous avions saisi il y a plus d'une semaine. J'ai donc demandé au commandant de faire une réquisition et de déposer ces sacs là au niveau du laboratoire national de santé publique pour analyse. Nous attendons donc les résultats. Il faut que le laboratoire nous dise si c'est du riz en plastique, du riz normal ou du riz impropre à la consommation» a relaté le président de la LCB, Gilbert Hien Somda.

Par ailleurs, il nous a fait savoir que la ligue des consommateurs attend toujours les résultats de l'analyse du riz saisi par la brigade de Boulmiougou il y a plus d'une semaine. »Jusqu'à présent, nous attendons les résultats d'analyses que nous avons demandé. Le laboratoire nous avait donné une semaine et nous sommes obligés d'attendre encore. Donc, pour le moment, on ne peut rien dire», a dit M. Somda.

Depuis quelques mois, les réseaux sociaux font état de la vente et de la consommation d'une qualité « de riz en plastique » dans la sous-région ouest africaine. Une investigation menée par le ministère en charge du n'a permis de trouver sur le marché, aucun riz en plastique, selon le gouvernement. Certains spécialiste comme le Dr Bengaly, nutritionniste interviewé par nos confrères de Burkina24, assurent qu'il est «humainement impossible de consommer du riz en plastique.»

Tout en restant prudente elle aussi, la Ligue des consommateurs demande aux acheteurs de faire attention au riz qu'ils consomment.