Burkina Faso: Violences à Tialgo - Le MPP "condamne avec fermeté"

Le MPP demande à nos structures provinciales de prendre des initiatives communautaires proactives pour favoriser le dialogue social, l'entente et la concertation, conformément à nos idéaux. Le MPP en appelle au peuple burkinabé à cultiver nos liens communautaires séculaires qui ont toujours vaincu le temps, tant leur éclat honore toute nation éprise de liberté, de justice et de fraternité.

Par conséquent, le MPP présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées, souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Il appelle le gouvernement à circonscrire cette altercation et à restaurer la quiétude dans les communautés éplorées tout en prenant des mesures drastiques contre toute récidive. Il exhorte le gouvernement à diligenter les enquêtes appropriées en vue de situer les responsabilités d'une part et d'ouvrir les informations judiciaires d'autre part pour permettre aux autorités judiciaires de châtier les coupables à la hauteur de leurs forfaits.

A cet effet, le MPP condamne avec fermeté toute forme de justice privée. Il exhorte le peuple burkinabé à consolider la paix sociale et à s'orienter vers les voies de recours légales en cas de nécessité. Le civisme dans nos actes quotidiens est le seul gage de nos libertés individuelles et collectives.

