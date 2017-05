Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Avec les résultats de Lorient (1-1 contre Bordeaux) et de Caen, Nancy retourne en Ligue 2 où Badila, Bidounga et peut-être Mabella pourront avoir du temps de jeu. Pour Maouassa, sélectionné en équipe de France Espoirs, l'avenir s'écrit probablement loin de Marcel-Picot. La piste marseillaise a été évoquée à plusieurs reprises.

Pour Nancy, c'était déjà cuit avant de battre, pour l'honneur, Saint-Etienne (3-1). Tobias Badila et Faitout Maouassa étaient associés sur le côté gauche lorrain. Le jeune ailier gauche a brillé avec un corner parfaitement tiré pour Diagne (59e) avant de tripler la mise à la 84e. Seul face au but, il manque le cadre sur une tête facile.

Sans pression, et sans Fodé Doré, Angers bat Montpellier 2-0. Titularisé en défense centrale, Bryan Passi a vécu une soirée délicate face aux Angevins Pépé et Toto Ekambi. Approximatif dans les relances et dans le placement, il est pris de vitesse sur le premier but. L'apprentissage continue pour le jeune (19 ans) et grand défenseur (1m89) franc-congolais. Blessé, son camarade Morgan Poaty était au repos.

