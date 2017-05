Gabon: DCP - Communiqué final du Conseil des ministres du 19 mai 2017

Doublée dans une affaire de 118 millions FCFA et 03 voitures de luxe, la ministre des Affaires sociales (Minas),… Plus »

Pour l'année 2017, les prévisions du cadrage macroéconomique et budgétaire affichent des opérations budgétaires et de trésorerie équilibrées en ressources et en charges à 2 860 milliards F.cfa contre 2 477, 5 milliards F.cfa dans la loi de finances initiale, soit une augmentation de 382,5 milliards F.cfa.

Ce projet de loi de finances rectificative traduit la volonté du Gouvernement, au titre de la première année du second mandat du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, de poursuivre la mise en oeuvre des réformes en faveur d'une diversification de notre économie et son émergence à l'horizon 2025.

de suivre avec efficacité la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation du Cadre de Programmation Pays (CPP) qui constitue actuellement, la principale plateforme de coopération entre le Gabon et le FAO.

Les parcs marins et les réserves aquatiques ainsi créés visent entre autres, à reconstituer les stocks de poissons fortement réduits, à augmenter la production durable des ressources halieutiques disponibles et à protéger le milieu marin.

Les Aires Protégées Aquatiques constituées de neuf (9) parcs marins et de onze (11) réserves aquatiques, sont placées sous l'autorité d'un conservateur pour les parcs marins et d'un gestionnaire pour les réserves aquatiques.

MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DES ECOSYSTEMES

Fruit d'un partenariat public-privé, entre un groupe indien et l'Etat, la réalisation de cette nouvelle entité économique s'inscrit dans le processus de mise en oeuvre du Gabon industriel et vise à la diversification de notre économie, tout en permettant d'accroître à court terme les exportations de manganèse.

