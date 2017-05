Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Allemagne, Belgique et Bulgarie)

Roulers termine sa saison par une victoire face à Eupen (3-2). Titulaire et capitaine, Maël Lépicier a été averti à la 66e avant d'être passeur décisif sur le 3e but de son équipe à la 72e.

Précieuse victoire pour le FK Tirana, qui sort ainsi de la zone rouge. Face à Luftëtari, Moïse Nkounkou et Merveil Ndockyt étaient tous deux titulaires. Et ce dernier a marqué le deuxième but de son équipe. Son 5e personnel en championnat et le 1er, seulement, en 2017. Septième, Tirana se rendra chez le 6e lors de l'ultime journée : avec 1 point d'avance sur le 1er relégable, l'équipe de la capitale n'a pas le droit à l'erreur. Puis disputera la finale de la Coupe, le 31 mai, contre Skënderbeu Korçë.

