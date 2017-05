Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Géorgie, République tchèque, Russie et Suisse)

Elche et Dominique Malonga, entré à la 82e, chutent à Getafe (0-2). Et s'enfoncent au classement : 21e sur 22 avec 2 points de retard sur le 18e et 1er non relégable, Alcorcon.

La saison se termine pour Marvin Baudry et Francis N'Ganga par un ultime match nul entre Zulte-Waregem et Charleroi (2-2). Alors que Baudry était titularisé dans l'axe de la défense, les Zèbres, sans Francis N'Ganga, ont rapidement mené de 2 buts. Baudry a été remplacé à la pause, tandis que le latéral gauche des Zèbres est entré à la 85e alors que le score final était acquis. Un point qui ne suffit pas au Sporting pour récupérer la 4e place. Dernier, Zulte-Waregem se consolera aisément avec sa qualification en Ligue Europa, acquise grâce à sa victoire en finale de la Coupe de Belgique.

Battu à domicile par Salmrohr (0-1), le Borussia Neunkirchen de Godmer Mabouba et Rudy Mpassi termine à la 17e place. Et évoluera donc en 6e division l'an prochain.

