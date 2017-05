Congo-Kinshasa: Sensibilisation sur l'enrôlement - L'UNAFEC/Kinshasa dénonce l'interdiction de sa journée de formation

Ainsi, un appel est-il lancé aux kinoises, aux kinois et aux cadres du parti. Car, insiste-t-elle, sa campagne intitulée "enrôlement : Kinshasa bendele ekweya te " se poursuivra pour défendre les intérêts politiques de la Ville-Province de Kinshasa et du peuple congolais tout entier.

D'où, pour l'UNAFEC/Kinshasa, l'attitude manifestée par le pouvoir à restreindre les activités politiques, dont l'interdiction de la leur, démontre, s'il en était encore besoin, qu'il n'a, jusqu'ici, aucune volonté d'organiser les élections dans les délais et assurer l'alternance démocratique. L'UNAFEC/Kinshasa redoute et dénonce qu'il y ait une stratégie de la minimisation des enrôlés à Kinshasa au profit d'autres provinces afin que Kinshasa soit le moins représenté, qu'il perde son poids politique, et, de la sorte, qu'il se place à la traine des ambitions d'autres provinces.

C'est le samedi dernier que la section de Kinshasa de l'Union Nationale des Fédéralistes du Congo avait programmé une rencontre portant sur l'édification des cadres de ce parti sur l'enrôlement des électeurs. Opération qui doit être exécutée sous peu à Kinshasa. Ce rendez-vous qui devait se tenir au Centre Bondeko de Kinshasa n'a, hélas, plus eu lieu. En cause ? Une mesure de l'Hôtel de Ville a causé un couac.

