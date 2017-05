Congo-Kinshasa: INSS - Agnès Mwad Nawej installe de nouveaux élus des Comités de l'APRI

*En des termes clairs et concis, Mme le Directeur Général, Agnès Mwad, de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, s'est montrée optimiste quant à l'avenir du système de sécurité sociale mis en place par la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale.

Après avoir étalé toutes les innovations de ce texte, la Patronne de l'INSS a saisi l'occasion pour réclamer des Employeurs le respect des dispositions légales en matière de déclaration de leur personnel et de versement des cotisations sociales à l'INSS. Elle fonde son appel sur le fait que la sécurité sociale est un droit fondamental pour chaque être humain et que le paiement des cotisations dans le respect de la Loi, est un élément essentiel qui détermine la hauteur de la pension que doit toucher un retraité. Elle l'a déclaré, dans son mot de circonstance, à l'occasion de l'installation des membres des différents comités de l'APRI élus. Outre son discours, deux autres ont suivi dont l'un est du Ministre d'Etat, Ministre du Travail et Prévoyance sociale et l'autre est du Président élu de l'APRI, M. Landu Lutete.

Décor

Une cérémonie d'installation de nouveaux membres du Comité directeur de l'APRI a eu lieu ce vendredi 19 mai 2017, dans la Salle Algarve, dans la Commune de Lingwala, non loin de la Radio Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Elle était honorée par la présence du Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Lambert Matuku Memas, de Mme le Directeur Général de l'Institut National de Sécurité Sociale, INSS, Agnès Mwad Nawej ; et des autres autorités.

C'est depuis 29 décembre 2016 que l'APRI n'avait plus de Président National. Après un temps de trêve, l'heure était à l'élection du nouveau Comité pour assurer le bon fonctionnement de cette structure. Grâce aux élections transparentes, crédibles et apaisées, M. Landu Lutete a, finalement, succédé au Feu Président National, Henry Luntala.

Avant leur prise de fonction, le Comité Directeur qui comprend douze membres, dont deux vice-présidents, Pierre Bajika et Joseph Kekubo, qui ont été reconduits ainsi qu'un Trésorier National Adjoint, Georges Pelenda nouvellement élus.

Agnès Mwad lance un appel au sens élevé de responsabilité

Venue pour la circonstance, Mme le DG de l'INSS, Agnès Mwad, a prononcé un discours qui se résume en trois points, à savoir: les remerciements et félicitations adressés aux différentes Autorités dont le Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre de Tutelle de l'INSS, et le nouveau Comité directeur de l'APRI ; les retombées positives du partenariat entre l'APRI et l'INSS et, enfin, la vulgarisation des innovations de la nouvelle Loi sur la sécurité sociale. Cette dernière garantit un régime général de sécurité sociale qui sera bénéfique pour les travailleurs et les employés. C'est ainsi qu'elle a, de vive voix, demandé aux Membres élus, de faire preuve d'un sens élevé de responsabilité pour conduire les activités de l'APRI, qui est une importante et dynamique Association.

Landu Lutete demande l'implication de chacun

Le Président Landu Lutete a, quant à lui, au nom de tous les membres de l'Association élus, reconnu la grandeur de la charge qui leur a été confiée. Il s'est dit prêt à s' assumer. Mais, seul, il ne pourra rien. C'est alors qu'il sollicite le concours de chaque membre de l'APRI. "Comme la main a cinq doigts qui sont complémentaires, nous disons "sans la complémentarité, l'unité, sans cohésion, nous ne saurons mieux entreprendre une quelconque action pour notre chère Association. C'est ainsi qu'avec des Comités de base, nous avons décidé la reprise de trois Membres du Comité National sortant, dans le souci du maintien de la paix, de l'harmonie et de la concorde au sein de l'Association", a-t-il déclaré.

Lambert Matuku invite les élus au travail

Pour sa part, le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale, Lambert Matuku, a félicité les pensionnés à qui il a promis un meilleur avenir dans le traitement.

Il a aussi exhorté les nouveaux élus à porter le flambeau de l'APRI qui est une Association parmi les partenaires de l'INSS.

Il a aussi démontré que la nouvelle loi sur la prévoyance sociale qui entrera en vigueur d'ici juillet 2018, apportera du sourire à tous les travailleurs ainsi qu'aux retraités.

Philomène Mwaluke

Mot de Mme le Directeur Général de l'INSS à l'occasion de l'installation des membres des différents comités de l'APRI nouvellement élus

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale;

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville Province de Kinshasa;

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Lingwala;

Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Institut National de Sécurité Sociale;

Mesdames et Messieurs les Cadres de Direction de l'INSS;

Monsieur le Président de l'APRI;

Mesdames et Messieurs les Membres des Comités de base de l'APRI/Ville Province de Kinshasa;

Distingués Invités;

C'est un immense plaisir pour nous de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie consacrée à l'installation officielle des Comités National et Provincial issus des élections organisées par l'Association des Pensionnés et Rentiers Affiliés à l'Institut National de Sécurité Sociale.

Permettez-nous, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, Maître de temps et des circonstances qui a bien voulu tourner son regard vers nous, en renouvelant à chacun le souffle de vie et en rendant possible l'organisation de cette activité.

La cérémonie de ce jour qui revêt un caractère particulier pour l'APRI, nous donne l'occasion de présenter à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange, nos hommages les plus déférents pour sa ferme détermination à se préoccuper constamment de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, y compris les retraités et rentiers du régime général de sécurité sociale.

Cette détermination du Chef de l'Etat s'est traduite notamment, par la promulgation en juillet 2016, de la nouvelle Loi fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale.

A son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, nous réitérons solennellement nos vives félicitations pour sa nomination en qualité de Chef du Gouvernement et lui souhaitons un fructueux mandat à la tête de l'Exécutif national.

Nous voudrions également, au nom de la Direction Générale et de l'ensemble du personnel de l'INSS, réitérer à son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Lambert Matuku Memas, nos vives et chaleureuses félicitations pour sa reconduction à la tête de l'important Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, votre disponibilité et votre engagement sans faille à accompagner l'INSS dans son effort de redressement justifient sans doute l'honneur que vous faites à l'APRI, de venir personnellement conférer la solennité requise à cet événement. Soyez-en remercié, Excellence Monsieur le Ministre d'Etat.

A vous, Monsieur le Président du Comité National et Mesdames et Messieurs les Membres de comités Provincial et de base de l'APRI, nous vous adressons nos plus vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre élection que nous plaçons sous le signe du renouveau, après les soubresauts qui ont émaillé le processus électoral organisé en juillet 2016.

Excellence Monsieur le Vice-ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale;

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa;

Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Lingwala;

Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'Institut National de Sécurité Sociale;

Mesdames et Messieurs les Cadres de Direction de l'INSS;

Monsieur le Président de l'APRI;

Nous voudrions, ici, saluer et reconnaître le mérite de l'engagement de l'APRI dans sa volonté d'accompagner l'INSS. Car, déjà en 2011, lorsque nous accédions aux commandes de la Direction Générale, nous avions reçu de l'APRI, un cahier des charges qui résumait certaines préoccupations visant essentiellement à améliorer les conditions de prise en charge des Pensionnés et Rentiers du régime général.

A cette occasion, nous avions présenté à l'APRI les contraintes d'ordre conjoncturel que traversait notre Institution et qui pouvaient constituer des écueils à la bonne prise en charge des Assurés et Prestataires sociaux.

Les retombées positives de toutes les actions entreprises se sont traduites par une amélioration progressive de la production et une stabilité financière qui ont permis de :

Réaliser un certain nombre d'investissements d'utilité économique et sociale, tels que la rénovation de l'Hôtel Congo Palace et la participation au capital social de la nouvelle Compagnie d'Aviation Congo Airways ; Faire une première augmentation de 35% du au minimum de la pension de retraite en 2012 et une deuxième augmentation de plus de 30 % intervenus en 2015.

Aujourd'hui, l'INSS est en train de remplir normalement sa mission principale car, nous pouvons vous rassurer que le paiement régulier et à terme échu, des prestations sociales qui, jadis, étaient un idéal à atteindre, est devenu une réalité vivante qui peut être vérifiée à travers toute l'étendue de la République.

Il est évident que la prise en charge de plus septante (70.000) bénéficiaires de prestations sociales, n'est pas une mission facile dans un contexte de basse conjoncture que traverse notre pays. Les contraintes d'ordre financier sont importantes mais les avancées majeures sont en train d'être réalisées au profit des retraités et rentiers du régime général.

L'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des pensionnés demeure le souci permanent de notre Minière de Tutelle et du Conseil d'Administration de l'INSS.

C'est dans ce sens que l'INSS a initié un grand projet de construction d'un Centre Orthopédique ultra moderne à vocation Régionale et Africaine à Lubumbashi pour la fabrication des différents types de prothèses et la prise en charge des victimes des divers traumatismes.

De même, l'amélioration des conditions de vie et de prise en charge des Assurés et Prestataires sociaux préoccupe au plus haut point, le Président de la République qui a promulgué au mois de juillet 2016, une nouvelle Loi fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Il s'agit d'une première réforme de grande envergure qui intervient après plus de 50 ans d'existence de l'INSS.

Cette nouvelle Loi comporte d'importantes innovations concernant notamment:

La révision de l'âge d'ouverture du droit à la pension de retraite et de l'allocation de vieillesse fixée, désormais, à 60 ans pour les hommes et les femmes ;

L'introduction de nouvelles innovations comme les allocations prénatales et de maternité ainsi que l'extension de l'allocation familiale sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo ;

La possibilité de souscrire à une assurance volontaire ;

Les nouvelles modalités de détermination des différentes prestations à octroyer aux personnes assurées.

Nous sommes donc optimistes quant à l'avenir de notre système de sécurité car, la mise en œuvre de cette nouvelle Loi à partir de juillet 2018, contribuera significativement à redynamiser notre activité et permettra à notre Caisse de s'inscrire au diapason des grandes Caisses de Sécurité Sociale dans le monde.

En tout état de cause, l'occasion nous est donnée, ici, d'interpeller la conscience des Employeurs qui doivent respecter les dispositions légales en matière de déclaration de leur personnel et de versement des cotisations sociales à l'INSS. Car, la sécurité sociale est un droit fondamental pour chaque être humain et le paiement des cotisations dans le respect de la Loi est un élément essentiel qui détermine la hauteur de la pension que doit toucher un retraité.

Pour clore notre propos, nous vous réitérons, Mesdames et Messieurs les membres des Comités élus de l'APRI, nos vives félicitations et espérons que Monsieur le Président du Comité National, dans votre manière de travailler, vous ferez preuve d'un sens élevé de responsabilité pour conduire les activités de cette importante et dynamique Association.

Nous souhaitons à tous plein succès et un fructueux mandat.

Nous vous remercions.