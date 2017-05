Gabon: Cyclisme - La première édition du tour de Libreville a eu lieu

Doublée dans une affaire de 118 millions FCFA et 03 voitures de luxe, la ministre des Affaires sociales (Minas),… Plus »

C'est 38 athlètes qui ont pris part à ce tour de la capitale gabonaise, soit 17 partant pour les élites et 21 pour les juniors sur un circuit 20,8km fois 5 tours qui donne un parcouru de 104 km. Chez les élites, c'est Charles ANGUILET qui l'a emporté en 2 heures 56,55s. Il est suivi suivit de Ghislain NDONG, en provenance OYEM, qui lui a fait en 2 heure 57,03s et de Barthes Nicolas du club Iron FOGA, en troisième position.

La Fédération gabonaise de cyclisme(FEGACY) a organisé ce dimanche 21 mai 2017, la première édition du Tour de Libreville, une course en ligne pour élites et juniors. Une compétition pour mieux préparer les athlètes gabonais aux rencontres de la petite reine à venir .Le coup d'envoi a été donné à la place de l'indépendance de Libreville.

