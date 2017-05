Guinée: 17 ans de l'UFR - Sidya Touré se félicite de son bilan à la tête du parti

Dans cette même lancée, le président de l'Union des forces républicaine (UFR), se rappela dans quelle circonstance, il a pris la destinée du parti " le 20 mai 2000 , à travers un congrès extraordinaire j'ai été porté à la tête du parti nous avons beaucoup vu dans le paysage politique et nous sommes allés à des élections, dès le lendemain. Au sein de cette troisième force politique du pays, cela nous a laissé un souvenir de regret dans la région administrative de Boke où nous avons enregistré un mort et 5 blessés par balles. Nous allons poursuivre le combat pour que ce sacrifice ne soit inutile " a-t-il souligné.

Devant les militants et sympathisants du parti, le président de l'Union des forces républicaines(UFR),Sidya Touré, a déclaré " La commémoration de l'an 17 de son investiture à la tête du parti aura lieu après le mois Saint de Ramadan et à cette occasion , ils seront organisés sur l'ensemble du territoire des meetings et symposiums qui regrouperont tous les membres du parti" .

