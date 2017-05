Congo-Kinshasa: Une extension de la chambre de commerce franco-congolaise à Lubumbashi

L'ambassadeur de France en RDC, Alain Remy, a ouvert samedi 20 mai l'extension de la chambre de commerce franco-congolaise, à l'Institut français «la Halle de l'Etoile» à Lubumbashi (Haut-Katanga). Cette structure se consacre essentiellement au secteur des mines, a précisé le diplomate français.

Alain Remy précise que Lubumbashi constitue la première expérience d'extensions de la chambre de commerce franco-congolaise dans les provinces de la RDC:

«C'est une chambre qui a aujourd'hui plus de 150 entreprises, qui est basée à Kinshasa qui est dans une dynamique d'expansion et qui a voulu se développer également dans de grandes villes en provinces. C'est la raison pour laquelle elle a voulu ouvrir des bureaux ici en province du Haut-Katanga. Ce bureau va permettre d'accueillir des entreprises, des investisseurs potentiels qui souhaitent établir des contacts d'affaires avec des entreprises de Lubumbashi et de la région du Haut-Katanga. C'est la première extension en province de la chambre de commerce qui est basée à Kinshasa. Nous en ferons une autre extension, dans quelques mois à Goma.»

Le diplomate français a annoncé également l'arrivée dans le prochain mois d'une délégation d'hommes d'affaires français dans ce domaine des mines.

«Parmi les premiers projets, le venue d'une mission minière au milieu du mois de juin à Lubumbashi, composée d'une douzaine d'entreprises françaises, qui vont prendre contacts et développer le marché. Les entreprises du secteur minier qui viennent proposer le matériel, les équipements de la sous-traitance pour les concessions minières. C'est déjà une première puisque quand on pense aux mines et il est tout à fait logique que le secteur minier soit parmi les premières qui attirent les investisseurs français», explique .