Togo: Partenariat en faveur de l'entreprenariat des jeunes

Cette alliance est destinée à promouvoir les micro et très petites entreprises en leur facilitant l'accès aux services financiers et à un encadrement professionnel.

Un accord de partenariat a été signé vendredi entre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI et le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes (FAIEJ).

