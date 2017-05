Cameroun: Le Débat - L´Africain a-t-il besoin du psychologue ?

analyse

"L´africain n´a pas besoin du psychologue" entend-t-on souvent affirmer lorsqu´on oriente un africain vers une expertise psychologique ou psychiatrique, en quête de solutions pour ses problèmes psychosomatiques.

Avant de nous interroger sur le bien fondé du psychologue dans nos sociétés, il est tout de même nécessaire de mettre en exergue l´apport de ces ceux-là qui jouent parfois le rôle de "psychologues spontanés" en offrant avec beaucoup d´empathie une oreille attentive aux personnes nécessiteuses. Loin de cette solidarité spontanée et humaine, nous sommes en droit de mettre sur le tapis ce rapport ambigu qu´entretient notre opinion générale avec les experts de la psychologie voire de la psychiatrie.

L´opinion selon laquelle l´africain est bien entouré par son environnement et a toujours quelqu´un pour l´écouter est partagée par bon nombre de personnes pour qui une consultation chez le psychologue ne serait qu´une perte de temps, voire contreproductive.

Et pourtant, face aux défis du développement et de la mondialisation, aux exigences sociales et professionnelles et face au fossé grandissant entre les riches et les pauvres, force est de constater un mal-vivre qui ne va pas decrescendo. Les phénomènes de nudité dans l´espace public, le vol d´enfants, les disparitions, les cas de suicide et les personnes atteintes de pathologie mentale illustrent les grands maux qui gangrènent nos sociétés.

Sans oublier le Net qui est venu offrir une plateforme par excellence à une minorité faisant montre d´un comportement sujet à inquiétude. Vivant et souffrant parfois dans une solitude extrême, certaines personnes concernées se refugient dans les nouvelles églises de réveil qui poussent comme des champignons. D´autres se replient sur eux-mêmes, sous le regard impuissant, indifférent ou méprisant de l´entourage.

Au sein de la diaspora, le choc culturel, les défis d´intégration et le manque de repères créent chez beaucoup ce mal-vivre qui peut aller de l´écart de comportement jusqu´à la perte de contrôle de sa vie.

Face à ces mutations, Nous-nous interrogeons sur les origines des maux psychologiques qui gangrènent notre société. A partir de quand peut-on constater un écart de comportement devenant dangereux tant pour l´individu que pour la société? L´Africain en difficulté criarde est-il doué pour souffrir en silence ou a-t-il besoin de l´aide psychologique ?