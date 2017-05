Congo-Brazzaville: Evénement - Le festival culturel inter écoles choisit les trois meilleurs élèves des différents cycles

Le président du School family club, Brecht Ravel Elenga, a lancé un vibrant appel aux sponsors et autres mécènes en vue de l'organisation d'autres activités socio-culturelles, notamment la deuxième édition prévue pour l'année prochaine dans une mairie de la capitale. Pour tous contacts, joindre le 064716995 et le 044807485.

Les jeunes se sont invités massivement à cette activité qui a connu de la musique religieuse, classique, traditionnelle, Rap, RnB et l'afrobeat. Il y a eu également le slam, le théâtre, la poésie, et les danses de chez nous.

Organisé à la mairie de Poto-Poto dans le troisième arrondissement de Brazzaville sur le thème « Poto-Poto vibre au rythme de la culture », par School family club (SFC), une association juvénile affiliée à l'Unesco depuis 2016, ce festival a connu deux temps forts. Une conférence débat et une exposition sur Poto-Poto ainsi qu'une partie festive et la remise des trophées aux meilleurs élèves, les invitant à aller à l'école et à bien travailler.

