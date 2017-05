Congo-Kinshasa: Assassinat des experts de l'ONU - L'armée dépose les dossiers des suspects au tribunal militaire de Kananga

L'auditorat général des FARDC affirme avoir déposé, vendredi 19 mai, des dossiers de deux présumés auteurs de l'assassinat de deux experts de l'ONU, au tribunal militaire de garnison de Kananga (Kasaï-Central).

Dans un point de presse tenu, samedi 20 mai à Kinshasa, les hauts magistrats dépêchés dans le Grand-Kasaï ont précisé que les policiers interpellés lors des enquêtes pré juridictionnelles sont poursuivis pour évasion de détenus et abandon de postes.

Ils ont précisé qu'aucun élément des forces de l'ordre n'est donc impliqué dans l'assassinat de ces deux experts de l'ONU.

«Il n'y a jamais eu embuscade des forces de l'ordre parce que nous avons eu l'occasion d'interroger un des exécutants matériels, l'auteur de ces faits-là. Il dit, qui a donné l'ordre, il le cite. Nous avons le nom malheureusement le procès n'est pas encore ouvert. C'est un des chefs du groupement. Il n'est pas agent de l'ordre», a souligné le 1er avocat général des FARDC, Odon Matuku.

Cet officier de l'armée dit avoir même le non du commanditaire de cette tuerie :

«Nous savons qui a donné l'ordre et qui a escorté ces gens-là dans le petit bois, où ils ont été tués. Et sur place, qui a ordonné qu'on tue et qui a demandé qu'on coupe la tête de la Suédoise et à qui on a amené cette tête».

Matuku a également indiqué que les forces de sécurité poursuivent les recherches et assure qu'aucun crime ne restera impuni.

En avril dernier, l'auditeur général des FARDC avait annoncé l'arrestation de deux personnes suspectées d'être impliquées dans le meurtre de deux experts de l'ONU tués en mars dernier aux Kasaï.

En avril dernier, l'auditeur général des FARDC avait annoncé l'arrestation de deux personnes suspectées d'être impliquées dans le meurtre de deux experts de l'ONU tués en mars dernier aux Kasaï.