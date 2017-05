Sénégal: PUDC - Un pont de franchissement sur la piste Koungheul-Fass Tiéckène

Selon un document du PUDC, les travaux de réalisation des pistes rurales se poursuivent pour la finalisation des 675,33 km de linéaire. L'avancement des travaux indiquent des taux de 90% et 75 % respectivement pour la zone nord et la zone centre-sud.

Il a assuré que les travaux seront terminés à temps et livrés dans moins de trois mois. Car, a-t-il ajouté, " l'état d'avancement des travaux est à plus de 90%. Il ne reste plus que le raccordement".

"C'est un point très sensible. Dès qu'il pleut les problèmes de déplacement se posent. Les routes sont coupées par la forte précipitation et les populations sont ainsi obligées de faire des détours pour rallier leur point de destination", a expliqué Dame Dieng.

"C'est un passage d'eau sur une vallée très large où on a prévu de réaliser un ouvrage de six passes pour permettre aux populations de vaquer à leurs occupations pendant l'hivernage", a indiqué M. Dieng soulevant la sensibilité d'une telle réalisation.

