Tunisie: Le président Caïd Essebsi à Riyad

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, est arrivé hier après-midi dans la capitale saoudienne, Riyadh, pour participer au sommet arabo-islamique-américain à l'invitation du serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salmène Ben Abdelaziz.

A son arrivée à la base aérienne « Roi Salmène », il a été accueilli par l'émir Faiçal Ben Bandar Ben Abdelaziz, émir de la région de Riyad.

Ce sommet, dont les travaux s'étaleront sur deux jours, débutera aujourd'hui avec la participation de plus de 40 pays arabes et musulmans, outre les USA.

Le président américain, qui effectue son premier déplacement à l'étranger depuis son investiture en janvier dernier, prendra part à ce sommet.

Le conseiller diplomatique auprès de la présidence de la République, Abdelkarim Hermi, a déclaré à l'agence TAP que le chef de l'Etat prononcera lors de cette rencontre qui se tiendra à Riyad, un discours sur l'approche tunisienne quant au terrorisme et à l'extrémisme et la participation de la Tunisie aux efforts déployés aux niveaux régional et international pour combattre ce phénomène et élaborer une stratégie arabo-islamique à laquelle les Etats-Unis adhéreraient pour lutter contre ce fléau et l'éradiquer.

Accompagné par une importante délégation dont le chef de la diplomatie tunisienne Khemais Jhinaoui, le président de la République a été salué à l'aéroport par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Le ministre des Affaires étrangères, Khémais Jhinaoui, a affirmé que la participation de la Tunisie au sommet arabo-islamique-américain aujourd'hui à Riyad est l'occasion de contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour éradiquer le terrorisme.

Dans une déclaration faite hier à l'agence TAP, il a indiqué que le chef de l'Etat, qui participe à cette rencontre à l'invitation du souverain saoudien le roi Salmène Ben Abelaziz, insistera dans son allocution, sur la nécessité pour les pays de la région marquée par les crises et pour la communauté internationale, de promouvoir la coopération et de consolider leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme.

S'agissant de l'approche tunisienne de lutte contre ce fléau, il a expliqué qu'elle est axée sur le renforcement de la coopération en matière d'échange d'informations et de formation sécuritaire et militaire.

Pour éradiquer le terrorisme, il est impératif de mettre en échec l'action des extrémistes qui sont à l'origine de la recrudescence de ce fléau, a estimé le chef de la diplomatie tunisienne, qui a précisé que Caïd Essebsi invitera les dirigeants arabes et musulmans au cours du sommet de Riyad à proposer des solutions politiques et réalisables aux problèmes régionaux dont les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, affirmant que la cause palestinienne demeurera au cœur des préoccupations du chef de l'Etat.

A signaler que ce sommet, le premier du genre, qui verra la participation de 40 pays arabes et musulmans et auquel le président américain prendra part, a pour objectif de mettre au point une stratégie commune entre les pays arabes, les pays musulmans et les USA, axée sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

Le sommet se propose également d'approfondir la réflexion sur les mesures supplémentaires à prendre pour mettre fin au financement des organisations terroristes.