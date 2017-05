Guinée: Une communication présidentielle cacophonique ou le brouhaha total

Celui-là même que DADIS ne voulait pas au départ et qui finalement a fait nommer dans son gouvernement par la mainmise du Général Konaté. Celui qui trahira DADIS en jouant double jeu -Ministre le matin et traitre la nuit- engouffré dans un bunker à DIXINN. Oui il s'agit du même TIBOU, celui qui a été parachuté Ministre secrétaire général de la présidence sous le pouvoir de Konaté et qui à l'époque a mené la transition dans le seul but de préparer le terrain pour son mentor.

Et vint TIBOU Camara alias le LOUP, bombardé ministre conseiller auprès du président de la république avec le rang de ministre d'Etat. Oui il s'agit du même TIBOU, celui qui a été introduit par KASSORY qu'il a trahi avec son adversaire le plus farouche (DALEIN). Celui qui en tant que ministre de la communication a fait chuter la cote de popularité du Général LANSANACONTE en pensant que son Grand maître à lui DALEIN accèderait au pouvoir.

Au début de son premier mandat, il s'est doté d'un ministre conseiller en communication en la personne de RACHID NDAYE qui était censé être un maestro de la communication selon les dires de l'entourage présidentiel. Or, ce dernier a fait preuve d'un amateurisme hors pair. En effet, après avoir opté pour une communication orientée exclusivement vers l'étranger, il s'est arrogé le pouvoir de contrôler le ministère de l'information et de la communication, conduisant à une chienlit sans précédent.

Cela fait presqu'un mandat et demi que le grand maître de la Guinée est au pouvoir et le moins qu'on puisse dire est qu'en matière de communication présidentielle cela laisse à désirer.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.