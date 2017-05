Cameroun: Scandale - Irène Pauline Nguené engluée dans une histoire de blanchiment d'argent avec un homme d'affaires gabonais

A en croire des sources proches du dossier, la rapidité, la fureur et la précipitation avec laquelle cette affaire a été menée, laisse croire que la Minas, était dans une violente colère. Tout laisse croire que Boniface Pascal Mbeng Enama, a été au courant de cette affaire qui se serait nouée entre Irène Pauline Nguené, et l'homme d'affaires, lesquels, nous confie-t-on, partagent des affinités ethniques et tribales.

Doublée dans une affaire de 118 millions FCFA et 03 voitures de luxe, la ministre des Affaires sociales (Minas), fait kidnapper Boniface Pascal Enama Mbeng le délégué départemental de la Mefou et Afamba (région du Centre) à 19 heures par les éléments de la direction régionale de la police judiciaire (Drpj) du Centre.

