Congo-Kinshasa: ECC/28ème Communauté Méthodiste Unie / Kongo Central - Daniel Lunge intronisé Evêque Résident et Réprésentant Légal

Il occupe désormais ses fonctions de Représentant Légal de la région ecclésiastique du Congo Central. En effet, les méthodistes venus de tous les horizons de la RDC et plusieurs autorités congolaises ont pris d'assaut la Cathédrale du Centenaire Protestant de Lingwala, dans un culte œcuménique organisé, samedi 20 mai 2017.

Il s'agissait, en principe d'une double cérémonie, à savoir : la présentation de quatre Evêques notamment, Gabriel Unda Yemba, qui a été réélu pour la région du Congo Est, Guy Mande Muyombo pour le Nord-Katanga et Tanzanie et Kasap Owan pour la région du Sud-Congo/Zambie. Et aussi, Daniel Lunge Onashuyaka qui, lui seul, a été installé pour la région épiscopale du Congo Central.

Des moments forts ont marqué ce culte solennel. Parmi lesquels, il faut noter l'exécution de l'hymne national par le Rd Kamana Lupanu, la salutation par le Surintendant Mutej Ditend, l'invocation, la confession des péchés, le symbole des Apôtres, l'accueil, qu'est-ce que le méthodisme, service de présentation, la biographie des Evêques et, enfin, le service d'installation de Mgr Daniel Lunge Onashuyaka, qui a succédé à son Excellence David Kekumba Yemba. Que feront ces quatre bergers ?

Fonction d'un Evêque

Devant l'Assemblée, Mgr Gabriel Yemba a fait savoir qu'un Evêque est consacré pour le Ministère de la Parole, du Sacrement et de représenter le Service de Christ dans un ministère spécial à travers le monde. D'où, tout Evêque est appelé à garder la foi, à chercher l'unité, à prêcher la Discipline dans l'Eglise entière, à superviser et participer à la vie de l'Eglise, son travail et sa mission à travers le monde.

En tant que Serviteur de toute l'Eglise, l'Evêque est invité à prêcher et à enseigner la vérité de l'Evangile à tout le peuple de Dieu ; à conduire ce peuple dans l'adoration et célébration du Sacrément, et dans sa mission de témoignage et de service dans le monde, et ainsi répondre au commandement sacré de l'Evangile, de faire de toutes les nations des disciples.

Il est tenu de diriger et de guider toute personne confiée à sa responsabilité ; de se joindre à la consécration des Evêques ; d'ordonner les diacres et les anciens ; et d'envoyer les autres serviteurs en mission pour le service de l'Eglise dans le monde ; et de pourvoir à tous les besoins du ministère de la Parole et du Sacrement au sein des assemblées confiées à sa responsabilité.

Serment de Mgr Daniel Lunge Onashuyaka

Pour devenir Evêque au sein de l'Eglise méthodiste, ce n'est pas une blague. C'est une question du Saint-Esprit matérialisée par un vote organisé conformément à la Constitution de l'Eglise. Donc, le nouvel Evêque a été élu en date du 19 mars 2017, lors des assises de la Région Episcopale du Congo Central.

C'est le Révérend Vincent Onofumbo Dimoke, Représentant de la Région, qui l'a affirmé devant l'Assemblée. Cette élection n'est pas une garantie. C'est la raison pour laquelle intervient une cérémonie d'installation dans laquelle l'élu prête serment. Daniel Lunge l'a fait en ces termes : "avec l'aide de Dieu, je promets avec fidélité, d'écouter et de proclamer la Parole de Dieu et administrer avec droiture les Sacrements comme votre Pasteur et Serviteur.

Par la grâce du Christ, je promets d'être parmi vous un conducteur des âmes et un moyen d'unité pour le corps du Christ. Par la puissance du Saint-Esprit je promets d'être pour vous un moyen de réconciliation et de guérison, afin que tous ceux qui sont chargés et oppressés soient soulagés et capables de se réjouir dans une vie de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je promets d'être pour vous un moyen de réconciliation et de guérison, afin que tous ceux qui sont chargés et oppressés soient soulagés et capables de se réjouir dans une vie en Jésus-Christ".

Quid de l'Eglise méthodiste?

L'Église méthodiste unie trouve ses origines au milieu du XVIIIe siècle au sein d'un mouvement de l'Église d'Angleterre. Sur le campus de l'Université d'Oxford, quelques étudiants, dont John Wesley, Charles Wesley et George Whitefield, forment un groupe qui se concentre sur la Bible, l'étude méthodique des écritures saintes et la nécessité de vivre une vie conforme aux enseignements bibliques.

Surnommé « le club des saints », on les appelle également « méthodistes » à cause de la régularité et l'esprit de méthode qu'ils apportent dans leurs pratiques religieuses. Il y a un peu plus de 100 ans, les premiers missionnaires ne sont pas arrivés par les airs mais à pied et en bateau après des déplacements de plusieurs semaines à travers forêts et le long des cours d'eau. Le premier voyage avait été entrepris par l'évêque W.R. Lambuth.

En 1910, il était élu évêque de l'Église Méthodiste Unie et en 1911 entreprenait ce premier voyage pour visiter le Congo et arrivait, après 60 jours de marche, le 1er février 1911 à Wembo Nyama. Il s'est rapidement lié d'amitié avec le chef de la région qui mettait à sa disposition une grande superficie