Sénégal: Kaffrine - 121,93 Kms de pistes à construire ou réhabiliter par le PUDC (ministre)

"Le chef de l'Etat a lancé le PUDC qui vient renforcer les autres politiques de développement en cours pour résorber plus rapidement les inégalités de développement humain entre le rural et l'urbain", a relevé le ministre de la Femme.

L'adjoint au e gouverneur de Kaffrine, chargé du développement, Cheikh Ndiaye, les préfets et autres élus et responsables politiques de la région de Kaffrine ont également participé à cette manifestation.

"Le PUDC vise, à la fin de sa mise en œuvre, la construction et la réhabilitation de 121, 93 kilomètres de pistes rurale, dans la région de Kaffrine pour un coût global de plus 4 milliards de frs CFA", a dit le ministre.

Kaffrine — Le Programme d'urgence de développement communautaire va construire et réhabiliter 121,93 kms de pistes rurales dans la région de Kaffrine, a déclaré, samedi, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mariama Sarr.

