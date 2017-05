Cameroun: Forum international de l'économie numérique - 27 Projets de conventions signés par les entreprises et les administrations

Le conclave qui s'est achevé jeudi dernier à Yaoundé, a entre autres, vu le Consortium ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel), s'allier le Canada pour la télémédecine, le ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), signer un mémorandum d'entente pour le développement universitaire numérique.

Ouvert lundi dernier dans la capitale camerounaise, le Forun international de l'économie numérique, est rentré en gare le 17 mai 2017. Pour ce cadre de réflexion et d'échanges et de diagnostics qui a tenu Yaoundé en haleine pendant trois jours, se dégagent des initiatives porteuses d'espoir pour une économie numérique camerounaise en friches.

Au total, 27 projets de conventions signés entre diverses administrations publiques, les entreprises, avec différents partenaires notamment le Canada. Entreprise à capitaux publics, la Cameroon Telecommunications (Camtel), rafle la mise avec 13 projets de conventions. L'entreprise dirigée par David Nkoto Emane, a ainsi signé des mémorandums d'entente pour le data, le monitoring et la solarisation de 200 sites, avec Libre Energie, le Camtel Money, un partenariat avec Vodafone, un projet pilote de 10 sites, une plateforme monétique et e-commerce avec Campost, un partenariat avec Airbit pour la couverture des zones rurales.

Pour ce qui est des administrations, le Minesup, a paraphé un mémorandum d'entente avec le Groupe médias Tfo, pour le développement universitaire numérique. Le ministère du Tourisme et des Loisirs de Bello Bouba Maïgari, aura désormais une plateforme digitale donnant des informations sur tous les sites touristiques du Cameroun.

Présidant comme à l'ouverture la cérémonie de clôture en tant que représentant personnel du chef de l'Etat, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi, a félicité les têtes couronnées de la diaspora numérique camerounaise d'être venues contribuer au développement du pays. Pour lui, le secteur de l'économie numérique au Cameroun, a besoin « d'une régulation adaptée pour que le Cameroun entre vraiment dans cette grande famille de la connaissance, et en tire les dividendes ». Et de dire enfin que l'économie numérique va de pair avec la gouvernance numérique, ainsi qu'une utilisation responsable des Tic.

Ministre des Postes et Télécommunications, et mandataire du gouvernement pour implémenter la politique publique en termes des Tic, Minette Libom Li Likeng, a invité tout le monde à changer de logiciel et à s'arrimer à cette nouvelle vague qu'est l'économie numérique, et qui selon elle, ne laisse personne indifférent. La Minpostel qui incite les uns et les autres à l'audace d'entreprendre, rassure qu'avec la combinaison à venir Fibre optique - Satellite, les zones rurales seront couvertes par l'internet, a aussi déclaré dans la foulée que cette opération, entrainera la baisse des couts de ce service.

Déjà, Minette Libom Li Likeng a rappelé au public, l'existence du site web du Minpostel lequel, fournit toutes informations essentielles sur les projets ressortissant à l'économie numérique. « Le Globe trotter n'a parcouru que deux régions du Cameroun, il ira aussi dans les autres régions », a-t-elle rassuré, avant d'évoquer le projet du cyber parc, ainsi que celui de la Cité numérique.