Cameroun: Réunion sur le pillage des Œuvres africaines - Les musées occidentaux sur le grill.

Je remercie les organisateurs pour m'avoir associés à cette belle initiative. Nous qui sommes dans les musées de conservation du patrimoine, je puis vous dire que nous mettons ainsi des jalons pour valoriser ce que nous avons des plus beaux pour un pays. Cette rencontre nous a surtout permis d'entreprendre et réfléchir sur notre futur.

Ntomnifor Fru Richard, of Mankon Museum-Palce of Bamenda, « Il faut inciter à la production en masse d'autres objets d’art »

D'où maintenant il faut implémenter la politique de création des objets et nous réapproprier nos techniques et notre savoir-faire. A la fin, il faut que chaque jeune se pose la question de savoir ce qu'il peut faire à son faible niveau pour pouvoir garantir aux générations futures des choses à délecter, nous fermerons ainsi un quart de nos prisons, bâti des hommes solides avant de prétendre à une fierté nationale.

Nous avons surtout compris que notre pays peut vivre de son art. Il a besoin de son art pour pouvoir éduquer et faire délecter ce qui tient aux générations futures. En ce qui concerne le sujet de rapatriement des œuvres, je me positionne au milieu. Nous avons besoin de nos œuvres pour nous développer, pour retracer notre histoire.

Ma communication consistait à m'étendre sur les œuvres données ou pillées. Nous avons pris l'exemple de la donation du roi Njoya à son homologue Guillaume II en 1908. Nous militons pour que des œuvres exposées en occident retrouvent leurs pays de production. Du fait que nos objets précieux et prisés ne se retrouvent plus dans certaine localités de notre pays et qu'il devient difficile de trouver des artistes les réaliser.

dons des rois ou œuvres pillées, problématique d'une consommation culturelle universelle ». Ceci dans le but de complaire les partisans du oui ou du non du rapatriement des œuvres africaines exposées en occident. Nous nous réjouissons du résultat obtenu. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin.

