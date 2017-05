Gabon: Un nouveau parti politique au pays

Dieudonné MILAMA MITOGHO, ancien candidat à l'élection présidentielle d'aout 2016 a annoncé la création du parti politique "ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE", ce 20 mai 2017 à la Chambre de commerce de Libreville au Gabon. C'est au cours d'une déclaration faite en présence de la presse et des représentants des autres partis politiques.

C'est après avoir analysé la situation politique, économique, et social du pays que Dieudonné MILAMA MITOGHO, ancien candidat à l'élection présidentielle d'aout 2016, est arrivé à une conclusion claire le Gabon est en crise.

Une crise, qui selon lui, est due à la mauvaise gouvernance et à l'incapacité des acteurs politique à surmonter leurs divergences et à trouver les consensus nécessaires susceptibles d'apporter des solutions idoines aux maux qui minent le vivre ensemble et qui empêchent d'initier un véritable mouvement de développement du pays.

Ce qui pour lui, entraine la misère et le désespoir entre le peuple et sa classe dirigeante. Fort de ce constat, l'ancien candidat à l'élection présidentielle d'aout 2016 et ses camarades ont décidé de mettre en place, une formation politique dénommé ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE ce 20 mai 2017. Un parti qui reste ouvert à tous. Aucun gabonais ne devra plus rester à la touche, dit-il.

C'est une opportunité pour changer véritablement la classe politique gabonaise très vieillissante affirme t-il. Le Gabon a besoin de renouveau, de nouvelles figures et d'un nouveau leadership pour affronter les défis de l'heure.

Le leader de L'ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE a également évoqué pour les raisons pour lesquelles il a accepté le dialogue national convoqué par le camp du pouvoir en place.

Pour lui, à travers ce dialogue, le Gabon va inéluctablement s'engager dans la voie de la modernisation, du développement, du renforcement de ses institutions et de la réconciliation nationale, finit -il par conclure.