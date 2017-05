Burkina Faso-Egypte - Roch KABORE et Al SISSI discutent des priorités

Les échanges bilatéraux entre le Burkina Faso et l'Egypte vont également concerner les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation universitaire. L'Egypte étant réputée pour avoir «les plus grandes universités» du monde arabe, souligne le Ministre BARRY.

Le chef de la diplomatie burkinabè, Monsieur Alpha BARRY qui a assisté aux côtés du Président du Faso à cette rencontre, a indiqué qu'il s'est agi pour les deux personnalités de discuter de la relance de la coopération entre le Burkina Faso et l'Egypte. Cette coopération concerne entre autres, le secteur de la sécurité «parce que tous les deux pays font face au même phénomène qui est celui du terrorisme», a justifié le Ministre Alpha Barry. Si l'Egypte appuie déjà le Burkina Faso sur le plan de la formation militaire, les deux hommes ont convenu de renforcer les échanges à ce niveau. La coopération va désormais embrasser tous les volets de la question sécuritaire, car comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, «il y a le combat contre le terrorisme lui-même au niveau militaire, mais il y a aussi le combat au niveau idéologique».

