Cote d'Ivoire: Ligue 1 (22ème journee) - ASEC-Africa, un classique presque décisif

L'Asec Mimosas et l'Africa Sports d'Abidjan se retrouvent, ce samedi 20 mai, sous le coup de 17h30 pour le choc de la 22ème journée de la Ligue 1. Le plus grand derby du football ivoirien entre les deux locomotives qui s'annonce presque décisif à cinq journées du terme du championnat. Sur la pelouse du stade de la Paix de Bouaké, les Mimosas et les Aiglons se livreront bataille pour non seulement perpétuer la tradition mais aussi pour mieux afficher les intentions pour le titre national.

Une rencontre à plusieurs enjeux que la Ligue professionnelle a décidé d'offrir aux populations de Bouaké. Vainqueur du match aller (1-0, 9ème journée), l'Asec Mimosas veut consolider son statut de leader et surtout se donner la chance de décrocher en fin d'exercice son 25ème titre de champion. Les Jaune et Noir, qui restent sur une défaite (0-1, contre le San Pedro FC) et un nul (3-3 face à l'AFAD) sur leurs deux dernières sorties en championnat, ont l'occasion de se remettre dans le sens de la marche. Une ambition que les Aiglons tenteront de contrarier à coup sûr. Stimulés par leurs deux dernières victoires en championnat face à la JCAT (2-1) et au Séwé Sports (3-0), les Vert et Rouge sont passés de la position de 7ème à la 19ème journée à une place sur le podium.

Mieux, les hommes d'Aka Kouamé Basile sont revenus à six points de leur pire ennemi. Une victoire de l'Africa donnerait plus de suspense et de frissons en cette fin de championnat. «Je veux que mon équipe batte l'Asec. Nous nous sommes préparés pour remporter ce match à Bouaké», a averti l'entraî- neur aiglon. L'ancien joueur et entraî- neur de l'Asec Mimosas veut faire mordre la poussière à «sa» famille. Une déclaration qui ne manquera pas d'inciter les vingt-deux acteurs, ce samedi. Surtout que dans les travées du stade de la Paix, un autre combat mettra aux prises les supporters. Deux entités qui se défient depuis le début de la semaine.

Si les Actionnaires, par l'entremise du président du CNACO Kouablan Messou, veulent faire pleurer l'Africa et surtout remporter le titre national, la réplique sera à la hauteur de la défiance, rétorque Bahi Antoine, vice-président de l'Africa qui parle de l'opération «blocage». Ce qui consiste à barrer la route du titre par tous les moyens à l'ennemi juré. Un véritable match dans le match auquel les sportifs assisteront, ce samedi, à Bouaké. Car l'Africa mettra encore une forte pression sur l'Asec Mimosas en cas de victoire. Surtout que les Jaune et Noir sont sous la pression constante du Williamsville Athletic Club (WAC).

Le promu, dauphin surprise de l'Asec, ne compte que trois points de retard. Un écart que les Guêpes pourraient combler en cas de succès face à la SOA, aujourd'hui, à Bouaké. Et si bien sûr les poulains de Traoré Siaka s'inclinaient devant les Oyés. La bataille pour le maintien mettra aux prises au stade municipal de Daloa, le Sporting Club de Gagnoa (7ème) et l'AS Denguélé d'Odienné (11ème). Une rencontre opposera, dimanche, au Champroux, la formation de Moossou FC et le Stade d'Abidjan. Une rencontre entre deux mal-classés qui ne manquera pas d'intérêt.

Tout comme les deux oppositions de lundi, en clôture de la 22ème journée, au Champroux, entre d'une part la JCAT et le Séwé Sports et d'autre part l'AFAD du Plateau et l'ASI d'Abengourou. En ouverture de cette journée, l'AS Tanda a réalisé une bonne opération en dominant le San Pedro FC (1-0), vendredi, au Champroux. Les Etoiles du Gontougo chassent, par la même occasion, l'Africa Sports du podium et se positionnent en véritable concurrent pour le titre national avec 34 points.