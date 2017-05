Cote d'Ivoire: Bouaké / Apres la mutinerie - Le Général Touré Sekou réconforte la famille du démobilisé tué

La population doit être notre soutien. Faites-nous confiance, accompagnez-nous par vos bénédictions afin qu'on puisse redresser la barre de notre pays pour qu'on retrouve définitivement la paix. Nous sommes tous responsables et chacun doit faire un effort à son niveau. Je vous fais confiance et nous aussi chefs militaires, nous allons jouer notre rôle », a-t-il rassuré. Au terme de cette visite, il s'est réjoui du retour de la paix dans les casernes et dans la ville avant d'annoncer une grande rencontre avec les militaires dans les prochains jours.

Quand vous êtes père et que vous avez malheureusement de mauvais enfants, vous allez toujours avoir honte par le comportement de ceuxci. Ce comportement nous fait mal au cœur, ce n'est pas l'éducation que nous avons voulu leur donner. C'est un Ivoirien qui a été tué et nous qui sommes là pour protéger la population, ne pouvons accepter cela. C'est ça notre raison d'être ici », a-t-il expliqué. S'adressant aux ex-combattants démobilisés, il leur a demandé d'œuvrer dans la paix afin qu'une solution soit trouvée à leurs revendications. « Je vous demande de vous calmer parce qu'il n'y a pas de problème sans solution.

« Nous avons fait le constat de la villa ayant servi de cache d'armes. Toutes les armes ont été enlevées et les enquêtes sont en cours pour voir s'il y a d'autre caches d'armes », a-t-il révélé. Après cette première étape, le général est allé apporter son soutien à la grande famille des ex-combattants de la cellule 39 qui a perdu de façon brutale l'un des siens au cours de ces événements malheureux. Il s'est dit choqué et indigné par le comportement des militaires. « Nous sommes tous choqués par le décès de notre frère Diawara Issouf. Je suis venu vous pré- senter les excuses de toute l'armée.

